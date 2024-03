Servidoras da Alems são homenageadas no Dia Internacional da Mulher

Deputado Gerson Claro, presidente da Alems / Luciana Nassar

Um início revigorante para o Dia Internacional da Mulher, repleto de inspiração, conexão e celebração. Foi assim que as servidoras do Parlamento Estadual foram recebidas na manhã desta sexta-feira, 8 de março. O momento ficou ainda mais especial com a participação do Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Ao lada esposa, Katia Claro, o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP), recepcionou cada servidora e, durante sua fala, ressaltou a importância de celebrar as conquistas.

“Pela história da humanidade, percebemos que os avanços demoram a acontecer. A manifestação pela igualdade foi citada pela primeira vez por volta de 350 antes de Cristo, por Aristóteles. Esse princípio está na maioria das Constituições no mundo. Notamos que é uma incessante luta, mas não podemos levar uma vida de sofrimento. A luta das mulheres é como uma montanha e, hoje, chegamos no mirante, enxergando um universo diferente. Falta muito para chegar no topo, porém, temos que curtir onde estamos. Essa é o meu convite, vamos curtir as conquistas, com o compromisso de continuar a luta por políticas públicas para a igualdade”, disse.

A deputada Mara Caseiro (PSDB) também deixou um recado de esperança às servidoras. “Durante anos, as mulheres comemoram essa data de diferentes maneiras, mas o propósito sempre foi de criar impulso em questões que são importantes para nós e para inspirar mudanças. Sim, vamos celebrar, pois aprendemos que lugar das mulheres é onde elas quiserem”, falou a deputada, que fez questão de orar o Pai Nosso.

Para a servidora Cibele Aranha, a celebração da ALEMS revela o quanto houve mudanças. “O papel das mulheres na sociedade sofreu uma transformação importante ao longo dos séculos. Mas, a nossa Casa de Leis num ato como este, revela o desejo de mudança, da perseverança e, acima de tudo, de fazer acontecer”, destacou.

Para a servidora Luciana Nassar, a celebração do Dia da Mulher é importante como forma de valorização. “Vendo o rosto de cada servidora nos inspira e nos faz compreender que valorizar é incluir. O sentimento é de pertencimento e empoderamento”, falou.