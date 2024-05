Servidoras da Alems são homenageadas pelo Dia das Mães

Heloísa Gimenes, Alems

Na manhã desta sexta-feira (10), as servidoras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foram recebidas com um café da manhã e homenageadas pelos deputados estaduais, em comemoração ao Dia das Mães.

“O Dia das Mães tem um significado imenso, pois é uma oportunidade de reconhecer e celebrar as contribuições inestimáveis das mães para o mundo. Este é o primeiro ano que passo sem a minha mãe e o recado que deixo é aproveitem, cuidem, visitem, abracem, beijem as mães enquanto podem. O amor altruísta e a devoção inabalável das mães são os pilares da vida familiar e promovem laços que perduram gerações”, falou a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa de Leis.

Para tornar o dia inesquecível, o Coral da Assembleia Legislativa fez uma apresentação para encher de emoção os corações das homenageadas. Foram interpretadas as canções “Fogão de lenha”, “Belo” e “Amo-te muito”. As obras tiveram com arranjos vocais do maestro Nillo Cunha. As servidoras Danielle Katayama e Larissa Siste fizeram o lançamento da música “Eterna mãe”, produzida especialmente para celebrar a data.

Durante o evento, o deputado Roberto Hashioka (União) também deixou uma palavra de agradecimento. “Como fazem em casa, as servidoras da Assembleia cuidam de todos que aqui trabalham e chegam, muito obrigado por tanta dedicação e zelo. É um dia para homenagear não apenas as mães biológicas, mas também as avós, madrastas, mães adotivas e outras figuras maternas, que em comum tem uma força gigante, capaz de mover o mundo”, disse.

Esposa do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), a advogada Katia Claro fez questão de participar do café-da-manhã e demonstrar o carinho que tem pelas funcionárias da ALEMS. “Todas nós, mães, desempenhamos um papel fundamental na formação da vida dos seus filhos, incutindo valores, fornecendo apoio e estimulando o crescimento. Portanto, somos peças primordiais para transformação de um mundo melhor”.

A relação entre a mãe e o filho possui um vínculo especial que se destaca entre todos os outros. E esse vínculo é extremamente valioso, pois é carregado de amor, cuidado e dedicação. “Quer seja um simples gesto ou uma mensagem sincera, é importante que as mães se sintam amadas e apreciadas. Seu amor incondicional merece ser celebrado. Estamos felizes e emocionadas com essa maneira especial da Mesa Diretora nos homenagear”’, disse a servidora Razia Krug, mãe de três filhos.