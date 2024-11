Sessão da Câmara de Aquidauana é marcada por indicações e moção de pesar

Sessão da Câmara Legislativa de Aquidauana / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Na manhã de terça-feira, dia 12, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou sua 15ª Sessão Ordinária, com destaque para a votação de projetos de lei significativos e a apresentação de diversas indicações.

Estiveram presentes os parlamentares Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro-secretário; Chico Tavares (PT), segundo-secretário; além dos vereadores Sargento Cruz (PP), Professor Clériton (PSDB), Valter Neves (PP), Sebastiãozinho do Taboco (PSDB) e Wezer Lucarelli (PSDB).

Mesa diretora da Câmara - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Organização do Regimento Interno

De autoria da mesa diretora, foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno organizado da Câmara Municipal de Aquidauana. Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o presidente Nilson Pontim afirmou: “Sou vereador há 12 anos, e até agora não tínhamos uma versão atualizada do regimento. Houve diversas mudanças ao longo dos anos, mas nunca foram consolidadas em um único documento impresso. Com o apoio do Dr. Ado, nosso jurídico, e dos vereadores, conseguimos finalmente concluir essa atualização, que incluirá todas as leis modificadas. O novo regimento está sendo impresso para atender tanto os vereadores reeleitos quanto os novos.”

Moção de Pesar

O vereador Wezer Lucarelli (PSDB) apresentou uma Moção de Pesar, conforme o artigo 168, inciso IV, do Regimento Interno, em homenagem ao senhor Pedro Dias, falecido em 6 de novembro de 2024, aos 63 anos. Pedro Dias, natural de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, era casado com Solange Aparecida Tereza Dias e pai de três filhos: Jadson, Rafaela e Pedro.

Lucarelli destacou que Pedro Dias, nascido em 23 de março de 1961, viveu há mais de 20 anos em Aquidauana/MS, onde trabalhou como administrador de fazendas. “Em nome de toda a comunidade aquidauanense, expressamos nossas condolências aos familiares e pedimos a Deus que conforte os que sentem sua perda”, finalizou o vereador. A moção foi aprovada por unanimidade e será enviada aos familiares.

Indicação para Estacionamento no CMA Rotary Club

O vereador Valter Neves (PP) indicou ao Executivo Municipal a construção de um estacionamento no Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club, além da implantação de mão única nas ruas Quintino Bocaiuva, Manoel Antônio Paes de Barros e Marechal Malet. Segundo o vereador, a medida é necessária para aumentar a segurança e facilitar o acesso dos pais dos alunos, que relatam dificuldades para estacionar devido à largura estreita do trecho.

Solicitação de Iluminação Pública

O vereador Reinaldo Kastanha (PSDB) enviou um ofício ao secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas de Aquidauana, Ronaldo Ângelo, solicitando um estudo para a extensão da rede de baixa tensão da Rua Nelson Felício até a Rua Sete de Setembro, no centro de Aquidauana. A falta de iluminação pública na área, com postes sem braços de luz, foi a justificativa para o pedido, visando melhorar a segurança do local.

Projeto de Utilidade Pública para o Grêmio da Arena Fragelli

O vereador Reinaldo Kastanha (PSDB) apresentou um projeto de lei que declara de utilidade pública o Grêmio Esportivo e Comunitário da Arena Fragelli, com sede e foro em Aquidauana. Kastanha justificou que o grêmio, fundado há um ano e quatro meses, tem realizado eventos esportivos no campo do conjunto habitacional José Fragelli, conhecido como “Arena Fragelli”. A entidade, sem fins lucrativos, busca promover atividades esportivas, culturais e de inclusão social.

O Grêmio da Arena Fragelli atua na promoção de programas sociais e esportivos para a comunidade, com foco em categorias masculinas e femininas, e tem como objetivo fomentar a inclusão social através do esporte, além de realizar atividades de relevância pública.