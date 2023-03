Sessão da Câmara de Aquidauana tem discussão de projetos e homenagens 

Durante a realização da 4ª sessão da Câmara dos Vereadores de Aquidauana, ocorrida em 28 de fevereiro de 2023, os parlamentares trataram diversas propostas e projetos para a cidade. Entre os projetos discutidos e homenagens apresentadas, O Pantaneiro, que esteve na ocasião, destaca algumas das iniciativas expostas como de grande importância e interesse para a cidade e seus cidadãos.

Reinaldo Kastanha propõe retomada do projeto do aterro e segurança nas escolas

A retomada do aterro sanitário foi uma proposta apresentada pelo vereador Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL). O parlamentar defende que a iniciativa por parte da prefeitura, reflete em economia aos cofres públicos do município, o que irá possibilitar ainda maiores investimentos para os mais variados setores da cidade.

A segurança nas escolas municipais também foi um ponto defendido Reinaldo Kastanha, que está propondo a instalação de câmeras nas unidades estudantis. O objetivo é reforçar a segurança dos alunos, como também de professores e todos os servidores que atuam diretamente na rede escolar. A iniciativa se deu em face a um recente caso de estupro que aconteceu em Aquidauana.

Valter Neves propôs moção de pesar a viúva de policial

Entre os projetos e moções apresentados durante a sessão, o vereador Valter Neves (PSD), propôs moção de pesares à viúva do policial, Waldir Catafesta, falecido recentemente e que prestou serviços relevantes a cidade.

A homenagem ao policial foi estendida a toda categoria a que ele pertenceu, e contou com a presença de representantes da polícia penal na sessão.

Homenagem contou com a presença de representantes da polícia

Chico Tavares prestou homenagem aos 60 anos do Sinted

A sessão também rendeu homenagens ao vereador Chico Tavares (PT) pelos 60 anos de existência do Sinted (Sindicato dos Trabalhadores na Educação) em Aquidauana, que ao longo desses anos de existência, prestou serviços de grande valor tanto para a categoria a que representa, quanto para toda a sociedade do município. Uma dessas iniciativas relevantes foi destacada pelo vereador durante discursou que realizou em homenagem a entidade, foi a conquista do 13º salário para a categoria, ainda nos anos 1960, conforme explicou o parlamentar em entrevista ao Pantaneiro.

Presidente Nilson Pontim faz balanço positivo da sessão

Ao fim da sessão, o presidente da Câmara, Nilson Pontim (MDB) fez um resumo e um parecer do trabalho, durante uma entrevista, destacando a importância de cada assunto tratado na plenária, que discorreu com apresentação de propostas ao prefeito, homenagens de aplausos e moções de pesares.

O presidente ressaltou a importância de valores de devolução para o município, que vai refletir em obras e serviços de melhorias para a cidade como reformas de unidades de saúde.