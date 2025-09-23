Sessão Solene entrega honra ao mérito aos Amigos do Transplante

Alems

Em uma noite marcada por reconhecimento e emoção, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou, nesta segunda-feira (22), a Sessão Solene de Entrega do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Amigo do Transplante”, instituído pela Resolução 32/2019 (página 2). A homenagem, proposta pelo deputado e 1º vice-presidente do Parlamento, Renato Câmara (MDB), aconteceu no Plenário Deputado Júlio Maia e reconheceu cidadãos e instituições que contribuem de forma exemplar para o fortalecimento da doação e dos transplantes de órgãos e tecidos no Estado.

A solenidade ocorreu em parceria com a Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul (CET-MS) e Associação de Apoio ao Transplante de Órgãos e Tecidos de Mato Grosso do Sul (Fratello), contando com a presença de autoridades, familiares, representantes da área da saúde e convidados.

Após a execução do Hino de Mato Grosso do Sul, Renato Câmara abriu oficialmente a sessão, reforçando a relevância de reconhecer o trabalho dos profissionais da saúde e das entidades que atuam para ampliar o número de doadores em Mato Grosso do Sul. Ele lembrou que o Estado já ocupa posição de destaque nacional e que o diálogo com a população é essencial para salvar vidas. “Nós estamos na Semana Estadual de Conscientização e Doação de Órgãos e Tecidos e essa valorização é fundamental. Estamos falando de pessoas que têm feito a diferença nesse trabalho e que contribuem para quebrar barreiras em relação à doação de órgãos”, afirmou. “O Mato Grosso do Sul já é o quarto colocado em transplante de fígado no país. É uma ação que começou há pouco mais de um ano e já nos tornou referência no Brasil. Isso é fruto do esforço de muita gente, de diversas entidades, junto com o Governo do Estado, o Governo Federal e também com o apoio da Assembleia Legislativa”, disse.

Renato Câmara destacou que o principal caminho para aumentar o número de doações é a informação. “A conscientização é essencial para superar preconceitos e medos. Nosso papel, enquanto representantes do povo, é ajudar a levar informação às pessoas e valorizar os profissionais que trabalham diretamente com isso”, pontuou.

O deputado aproveitou para deixar um recado aos sul-mato-grossenses que desejam ser doadores de órgãos. “Isso é tão simples: fale com sua família. Avise sua esposa, seu marido, seus filhos, que você é doador. No momento oportuno, esse gesto garante o ‘sim’ da família para que a doação aconteça. Essa é a primeira etapa para salvar vidas”, exemplificou.

Ele também incentivou quem ainda tem dúvidas sobre o tema a buscar mais informações. “Se você quer ser doador ou ainda não tem certeza, procure saber mais. Tire suas dúvidas e participe dessa corrente do bem. Cada doação pode transformar completamente a vida de outra pessoa”, concluiu.

