Sessões e curso de cerimonial estão na agenda da Alems da próxima semana

Aline Kraemer, Alems

A agenda de 14 a 18 de abril na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está com apenas um evento interno previsto: Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo.

Segunda-feira

Os servidores da Casa de Leis participarão do Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo, proposto pela Escola do Legislativo da ALEMS Senador Ramez Tebet, que será ministrado pela diretora de Cerimonial Severina Silva e pela cerimonialista Vivian Hungaro. O evento já contou com inscrições antecipadas, com duas vagas para cada setor e gabinete e ocorrerá na Sala Multiuso, no dia 14 de abril, às 10h.

Terça-feira

No dia 15 de abril está prevista a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira

O dia 16 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Na sequência, os deputados seguem para a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h.

Quinta-feira

Está prevista a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Sexta-feira

No dia 18 de abril a ALEMS estará fechada devido ao feriado da Sexta-feira Santa.