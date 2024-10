Sétimo voo da Operação Raízes do Cedro decola do Líbano com 82 passageiros

Com a finalização de mais essa etapa, a Operação Raízes do Cedro totalizará 1.399 brasileiros e familiares resgatados, além de 16 pets / MRE/Divulgação



O sétimo voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano decolou de Beirute às 12h08 (horário de Brasília) desta segunda-feira (21/10). A bordo da aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), estão 82 passageiros, incluindo 11 crianças de colo, e um pet.

Estão previstas escalas programadas em Roma (Itália), Lisboa (Portugal) e Praia (Cabo Verde). Em seguida, em Recife (PE), no Brasil, antes do pouso final em Guarulhos (SP), previsto para a próxima quarta-feira, 23 de outubro.

Com a finalização de mais essa etapa, a Operação Raízes do Cedro totalizará 1.399 brasileiros e familiares, além de 16 pets, resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro.

Quando deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Min. Saúde), da Polícia Federal e da Receita Federal (veja detalhamento abaixo). Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar-lhes assistência consular e verificar a necessidade de promover novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno.

O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos da companhia libanesa Middle East Airlines. Os números de plantão consular do Itamaraty seguem à disposição, em caso de necessidade, ambos com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610 e +55 (61) 98313-0146.

*Com informações da Agência Gov.