Setor industrial é tema do 1º jantar de trabalho realizado na ALEMS

Wagner Guimarães

Na noite desta terça-feira (24), o refeitório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi usado pela primeira vez para uma reunião de trabalho. O encontro reuniu parlamentares, representantes do Governo do Estado e da Federação das Indústrias de MS (Fiems) para discutir o crescimento do setor industrial e a falta de mão de obra qualificada.

Durante a reunião, a Fiems apresentou dados sobre a economia industrial do estado. Em 2024, o PIB Industrial somou R$ 39,1 bilhões e a previsão é de que feche o ano em R$ 47 bilhões. Até 2026, a estimativa é alcançar R$ 52 bilhões. Atualmente, existem cerca de 8,2 mil empresas industriais ativas no estado, empregando 161 mil trabalhadores formais. As exportações do setor somaram US$ 6,8 bilhões no último ano, com vendas para mais de 150 países.