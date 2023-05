'Seu Abraço Aquece' concentra arrecadação e incentiva mais doações

Peças arrecadadas pela Secretaria de Governo e Gestão Estratégica foram concentradas em uma solenidade no auditório da Governadoria / Foto: Bruno Rezende/ Governo do Estado

Hoje (18) foi um dia muito importante para a campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, em reta final. Todas as peças arrecadadas pela Secretaria de Governo e Gestão Estratégica foram concentradas em uma solenidade no auditório da Governadoria, que contou com a presença da madrinha da campanha, a primeira-dama Mônica Riedel, o vice-governador Barbosinha, secretários de Governo, diretores de instituições e servidores estaduais.

A primeira-dama Mônica Riedel destacou que as adesões têm sido expressivas nas Secretarias, com a participação dos servidores estaduais, mas também da população em geral e das instituições fora do Governo.

"Estou muito feliz de estar aqui e fico emocionada em todos os lugares por onde eu passo. É a minha primeira campanha à frente. A ideia do "Seu abraço aquece é ir muito além dos números, ir ao encontro da empatia das pessoas com o próximo: você doando e pensando na outra pessoa que está lá passando frio e necessidades e que não tem condições de ter um agasalho", destacou a primeira-dama.

O vice-governador Barbosinha agradeceu as multiplicadoras e multiplicadores de abraços. "A campanha vai até o dia 25, ainda dá para distribuir muitos abraços. Tem muita gente que precisa, a gente sabe o bem que isso faz, aquece o corpo e a alma".

Em discurso, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, elogiou a condução da campanha. "Esta solidariedade da campanha com a mensagem pensando no próximo, é um momento de alegria e agradecimento e vamos continuar envolvendo mais pessoas", enfatizou o secretário.

A secretária de Administração do Estado, Ana Carolina Araujo Nardes, também destacou a empatia das pessoas. "Estamos lutando com políticas públicas para mudar essa realidade e diminuir esta distância entre quem muito tem e quem nada tem. Nós, servidores, nos colocamos no lugar das pessoas que precisam."

A campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” reconheceu o esforço coletivo entre departamentos e instituições, destacando o Bioparque Pantanal como aquele que mais arrecadou doações. A diretora Maria Fernanda Balestieri Mariano de Souza recebeu o carinho e aplausos do público.