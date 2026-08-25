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Silvio Pitu leva pauta da inclusão à disputa por vaga na Assembleia

Vereador na capital, ele é autor de leis municipais voltadas à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência; "o que construímos em Campo Grande mostra que é possível avançar", destaca

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 11:00

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A acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência estão entre as pautas apresentadas por Silvio Pitu / Divulgação

A acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência estão entre as pautas apresentadas por Silvio Pitu (PSDB) na disputa por uma vaga na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Vereador em Campo Grande pelo segundo mandato, ele tem entre suas iniciativas leis municipais voltadas à garantia de direitos e à promoção da autonomia de pessoas com deficiência e de suas famílias.

Entre as principais propostas está a Lei nº 7.092/2023, que garante prioridade de matrícula na unidade da Reme (Rede Municipal de Ensino) mais próxima da residência para crianças e adolescentes com deficiência. A medida também contempla situações em que os pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou idosos.

Outra iniciativa é a Lei nº 7.158/2023, que estabelece a identificação em braile nas portas de gabinetes e repartições públicas municipais. A medida busca facilitar a circulação de pessoas cegas por prédios públicos, reduzindo a necessidade de acompanhamento.

A atuação também alcançou o esporte e o reconhecimento de iniciativas voltadas à inclusão. A Lei nº 7.283/2024 incluiu a Semana do Paradesporto no calendário oficial de eventos de Campo Grande, contribuindo para dar maior visibilidade aos atletas com deficiência.

Já a Lei nº 7.404/2025 criou o programa Selo Cidade Inclusiva, destinado a reconhecer estabelecimentos e instituições que adotam práticas de acessibilidade e inclusão no município.

“Acessibilidade não é favor, é direito, que deve ser garantido quando está escrito na lei e é cobrado no dia a dia”, afirma Silvio Pitu.

Segundo o vereador, as iniciativas implementadas em Campo Grande demonstram que medidas de inclusão podem produzir resultados concretos e servir de referência para outras cidades.

“O que construímos em Campo Grande mostra que é possível avançar. Quero levar essa pauta para a Assembleia Legislativa e trabalhar para que esse tipo de proposição tenha impacto muito positivo na vida do cidadão sul-mato-grossense”, finalizou.

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