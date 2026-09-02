Silvio Pitu quer levar experiência como vereador da capital para representar todo o MS

Autor de leis voltadas à inclusão e responsável por mais de 1.600 pedidos à Prefeitura, candidato do PSDB diz que o trabalho em Campo Grande o credencia para representar o interior
Silvio Pitu quer transformar a experiência acumulada na capital em representação para todo o Mato Grosso do Sul / Divulgação
O vereador de Campo Grande e candidato a deputado estadual Silvio Pitu (PSDB) tem estruturado a campanha em torno de uma ideia: transformar a experiência acumulada na capital em representação para todo o Mato Grosso do Sul. "De Campo Grande para cada cantinho do nosso estado" é como o candidato resume o projeto.
Em dois mandatos como vereador, Pitu foi autor de leis como a que assegura a alunos com deficiência o direito de estudar mais perto de casa e a que determina identificação em braile em prédios públicos. Também protocolou mais de 1.600 pedidos à Prefeitura de Campo Grande em áreas como trânsito, asfalto e saúde nos bairros. "Como vereador, transformei demandas reais em ações concretas", afirma.
O candidato define o próprio modo de atuar de forma direta. "Política, para mim, é ação. É ouvir uma demanda, buscar caminhos e trabalhar até encontrar uma solução", diz. É esse método que promete manter caso eleito: "Quero levar esse mesmo compromisso para a Assembleia Legislativa e trabalhar por todo Mato Grosso do Sul."
Para Pitu, o trabalho feito em Campo Grande pode alcançar o interior. "O trabalho que já transforma a nossa capital pode ir ainda mais longe", afirma.
O nome do candidato foi citado espontaneamente por eleitores em pesquisa de intenção de voto para deputado estadual divulgada em agosto, pelo Instituto Ranking Pesquisas.
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