Simone diz que Petrobras pode concluir UFN3 e tocar fábrica

De acordo com o Campo Grande News, Simone afirmou que a Petrobras tem condições de terminar a obra e tocar a fábrica ou então, vendê-la quando estiver concluída.

Ela destaca que quando a Petrobras decidiu suspender a venda da fábrica para a empresa russa Acron e disse que a decisão foi certa.

"Fui eu quem fiz a denúncia de que a licitação havia previsto apenas que a empresa que vencesse o certame pudesse utilizar a fábrica como mera misturadora, o que significa que ela não precisaria produzir fertilizantes", disse Simone.

A ministra reforça que se isso acontecesse, não geraria os empregos diretos e indiretos necessários para a cidade e para o Estado.

"A unidade da Petrobras em Três Lagoas deveria suprir a produção nacional de fertilizantes, reduzindo a nossa dependência de importados e aumentando os empregos no país".

"A Petrobras pode, a partir de agora, terminar ela mesmo essa fábrica para então tocar a produção de fertilizantes ou então colocar à venda quando a unidade enfim estiver concluída", afirmou.

Quando concluída, a unidade UFN-3 terá a capacidade de dobrar a produção nacional de fertilizantes.

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) está reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (27). Dentre os assuntos, está a UFN3, decisão que é de responsabilidade do Governo Federal.

Em fase de conclusão - Após o processo fracassado de venda da fábrica à empresa russa Acron, em março do ano passado, novo procedimento foi aberto em junho e encerrado agora.

A construção da UFN3 teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.