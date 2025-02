Simone reforça compromisso com obras para Aquidauana e Anastácio

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou que os recursos para obras prioritárias não faltarão, destacando a importância da colaboração entre o governo federal e a bancada parlamentar de Mato Grosso do Sul.

"Estamos analisando a viabilidade de um túnel ou outra solução para garantir segurança viária, especialmente para crianças que precisam atravessar a rodovia. A mobilidade urbana é uma das prioridades, e vamos trabalhar para encontrar alternativas viáveis", afirmou Tebet durante sua visita a Aquidauana e Anastácio, nesta segunda-feira (17).

Acompanhada pelo diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, a ministra participou de reuniões com autoridades locais para discutir investimentos em infraestrutura e mobilidade. Entre as principais pautas, estiveram a conclusão da rodovia BR-419, a construção de um novo acesso ao Rodoanel de Aquidauana e a viabilização de passagens seguras para os bairros Cristo Rei e Jardim Independência, em Anastácio. A demanda é que seja construído um túnel de grande proporção, sob a rodovia BR-262, para a passagem de veículos.

Obras que impactam a região

O prefeito de Anastácio, Cido, apresentou um pedido formal ao governo federal para a construção de acessos aos bairros cortados pela rodovia BR-262, destacando que a travessia segura é uma demanda urgente da população.

"Essa obra representa mais segurança e facilidade no dia a dia da nossa população. É uma oportunidade única de apresentar nossas demandas diretamente à ministra", disse o prefeito.

Em Aquidauana, o foco foi a retomada da rodovia BR-419, uma obra essencial para o escoamento da produção agropecuária e para o fortalecimento do comércio regional.

O deputado federal Dagoberto Nogueira, que também participou da agenda, ressaltou a importância da atuação da ministra na garantia de investimentos para o estado.

"Simone Tebet tem sido fundamental para Mato Grosso do Sul. Hoje, conseguimos incluir o anel viário no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), garantindo que a obra não dependa apenas de emendas parlamentares. Isso demonstra o compromisso do governo federal com o nosso estado", afirmou o deputado.

Compromisso com o desenvolvimento

A visita de Simone Tebet reforça a atenção do governo federal ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Além das obras anunciadas, a ministra garantiu que estará em Brasília trabalhando para viabilizar novos investimentos e atender às principais demandas das cidades.

"Estamos percorrendo os municípios para verificar as obras em andamento e ouvir as principais necessidades. Sabemos que o cobertor é curto, mas os prefeitos conhecem suas prioridades, e nossa missão é viabilizar os projetos mais urgentes", destacou Tebet.

Com a promessa de novos investimentos, a expectativa é que as melhorias na infraestrutura viária tragam impactos positivos para a mobilidade, segurança e economia da região.