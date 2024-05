Sindicato diz que Governo Federal desrespeita professores federais

ANDES-SN e Sinasefe foram recebidos no MGI, na tarde desta segunda, às 15h30 / ANDES

Em meio a uma greve que já se estende por semanas, professores federais rejeitaram em massa a proposta de acordo e o ultimato impostos pelo governo federal. Representantes dos comandos nacionais de greve (CNGs) e das diretorias do ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Nacional) e Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica) foram recebidos em uma reunião, nesta segunda-feira (27), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em Brasília. Durante o encontro, os docentes apresentaram suas contrapropostas, mas a Proifes, outra entidade representativa dos professores, não esteve presente.

O encontro com os representantes do MGI revelou um cenário de aparente despreparo e desconhecimento sobre o conteúdo da reunião. A situação se agravou quando o secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, reiterou que, seguindo a política da ministra Esther Dweck e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não haveria mais margem para negociação nem reajuste salarial em 2024. Feijóo afirmou, de forma categórica e irônica, que assinaria o acordo com a Proifes, ignorando as reivindicações dos professores em greve, o que foi considerado uma atitude autoritária e antissindical.

Enquanto acontecia a reunião, docentes dos CNGs do ANDES-SN e Sinasefe realizavam manifestação em frente ao MGI - Foto: ANDES

A ausência de representantes do Ministério da Educação (MEC) na reunião foi um ponto crítico, destacando o que os grevistas interpretaram como desinteresse do ministro Camilo Santana pela situação dos docentes federais. "O descaso do governo federal com a educação pública ficou evidente", comentou um dos líderes do movimento.

Após a reunião, a insatisfação dos professores se intensificou. Em pronunciamento, um representante do ANDES-SN afirmou: "O governo federal acaba de dizer que vai assinar o acordo com a Proifes em uma reunião secreta. É a consumação de uma farsa, a consumação de um golpe que estava se dando nesse local, aqui no prédio do MGI. Nós do ANDES-SN pudemos presenciar essa sinalização da boca do secretário Feijóo, e vamos continuar lutando para desmascarar esse engodo."

Com a manutenção da greve, o comando nacional de greve do ANDES-SN está reunido para avaliar os próximos passos da mobilização.