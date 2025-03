Solenidade homenageia Ordem Demoley em MS

Entrada da Alems / Wagner Guimarães, Alems

Uma solenidade em reconhecimento ao grupo juvenil que pertence a Maçonaria, Ordem Demolay, vai ser realizada dia 18, terça-feira. Alusiva à data instituída pela Lei 3.502, de 25 de abril de 2008, que também integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado, a solenidade foi proposta pelo deputado Junior Mochi (MDB), também autor da Resolução 81/2018, que cria a Comenda de Mérito da Ordem DeMolay.

A Ordem DeMolay foi fundada em 1919, nos Estados Unidos da América (EUA). É uma organização juvenil patrocinada pela maçonaria com o objetivo de lapidação moral e intelectual de seus membros, pautada nas sete Virtudes Cardeais: amor filial; reverência pelas coisas sagradas; cortesia; companheiro; fidelidade; pureza e patriotismo, e na defesa das liberdades religiosa, política e intelectual.

Portanto, a Ordem DeMolay chegou ao Brasil em 1980, e ao Estado de Mato Grosso do Sul, em 1983. Agrega jovens dos 12 aos 20 anos, e trabalha na formação deles por meio das sete virtudes cardeais, que norteiam todas as orientações recebidas com os princípios dentro da Ordem DeMolay.

O evento está marcado para às 19h, no Plenário Júlio Maia. A participação é aberta ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso.