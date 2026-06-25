Soraya destina R$ 2,87 milhões, e obra da Feira Central de Dourados é retomada

Obras de cobertura do setor hortifrutigranjeiro da Feira Livre Central "Prefeito João Totó Câmara", em Dourados, foram retomadas / Divulgação

As obras de cobertura do setor hortifrutigranjeiro da Feira Livre Central "Prefeito João Totó Câmara", em Dourados, foram retomadas com recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke (PSB). O investimento de R$ 2,87 milhões permitirá a modernização da estrutura e beneficiará produtores rurais, feirantes e consumidores.

A expectativa é de que a nova cobertura possibilite a abertura de pelo menos 40 novas vagas para feirantes. Além de garantir melhores condições para a comercialização dos produtos, a intervenção contribuirá para consolidar a Feira Central como um espaço permanente, com mais conforto, segurança e capacidade de atendimento.

A estrutura também permitirá futuras melhorias no local, incluindo adequações na iluminação, na rede hidráulica, nos banheiros e na praça de alimentação.

Para a senadora Soraya Thronicke, a retomada da obra representa um investimento direto nas famílias que produzem e comercializam seus produtos na feira.

“Quando investimos na agricultura familiar, estamos promovendo geração de renda e desenvolvimento. A Feira Central é um espaço fundamental para centenas de famílias que dependem da produção e do comércio para garantir seu sustento. Cada recurso destinado tem o propósito de melhorar a vida das pessoas e fortalecer a economia dos municípios”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Agricultura Familiar, Bruno Cezar Álvaro Pontim, a obra permitirá a ampliação do número de feirantes e oferecerá melhores condições de trabalho e atendimento.

“Teremos uma estrutura fixa, mais moderna e preparada para receber novos produtores da agricultura familiar. A obra vai ampliar o número de feirantes, melhorar as condições de trabalho e oferecer mais conforto à população. É um passo importante para fortalecer a Feira Central e ampliar as oportunidades para quem vive da produção rural”, destacou.

Obras foram retomadas com recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke - Divulgação Senado Notícias