Soraya é internada na UTI com crise alérgica em hospital de Brasília

A senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke está internada se recuperando de uma crise alérgica, de causa ainda identificada, e segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular, em Brasília, desde a última sexta-feira,21.

Nas redes sociais, uma nota de esclarecimento foi publicada informando as condições da saúde da parlamentar, no qual "o quadro é estável, mas inspira cuidados".

"Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva com acompanhamento de um especialista em imunologia", diz o texto.

A equipe de Soraya ressalta na nota que ainda não há previsão de alta.

Soraya é a atual presidente do União Brasil no Mato Grosso do Sul e tenta eleger um aliado para sucedê-la.