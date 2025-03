Soraya pressiona setor de apostas em CPI e cobra transparÃªncia no fluxo de dinheiro das "bets"

Renato Pizzutto/Band

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) intensificou a pressão na CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets) nesta semana, retomando suas cobranças sobre o fluxo financeiro bilionário que transita pelas casas de apostas esportivas em operação no Brasil. Na terça-feira (18), a comissão ouviu a advogada Adélia de Jesus Soares, proprietária da Payflow Processadora de Pagamentos Ltda., envolvida no processamento de recursos de plataformas do setor.

Durante o depoimento, Soraya questionou a estrutura da Payflow e buscou entender possíveis conexões da empresa com sites de apostas que operam no Brasil sem regulamentação formal. A senadora defende maior rigidez na fiscalização e sinalizou que pode apresentar emendas mais rigorosas aos projetos em andamento.

“Há um ecossistema obscuro em torno das apostas, com empresas atuando em áreas cinzentas da lei. Estamos falando de bilhões de reais sem controle efetivo. Isso precisa mudar”, afirmou.

Cobrança por regulação e rastreabilidade

Soraya tem adotado uma postura firme em defesa da regulação do setor, apontando falhas na rastreabilidade dos valores movimentados, suspeitas de evasão fiscal e a necessidade de proteger os consumidores, especialmente os jovens, de práticas abusivas. Ela defende a aprovação de um marco regulatório claro e transparente no Senado, com exigências rigorosas de compliance para as empresas.

Projetos em andamento

Além de sua atuação na CPI, Soraya está à frente de outros projetos. Um deles é o PL 5.008/2023, que trata da regulação dos cigarros eletrônicos no Brasil. O projeto, em tramitação nas comissões, está sendo amplamente debatido com a sociedade e já recebeu mais de 31 mil manifestações no portal e-Cidadania.

Recentemente, Thronicke também propôs a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Equador, visando estreitar relações internacionais, com foco comercial e diplomático.

Estratégia política consolidada

Com atuação destacada nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Transparência e Fiscalização (CTFC), Soraya tem adotado uma abordagem técnica nos bastidores e incisiva na CPI das Bets, que vem ganhando força no Senado diante do crescimento do mercado de apostas, ainda sem regulamentação definitiva.

Próximos passos

A CPI continuará nas próximas semanas com novas convocações de empresários e representantes de operadoras. Soraya pretende manter a pressão e intensificar a cobrança sobre o setor, com o objetivo de criar um ambiente legal onde o dinheiro das apostas seja devidamente controlado e os operadores responsabilizados por suas práticas comerciais.