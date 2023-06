Soraya Thronicke destaca aprovação de incentivo à produção de mel

A produção de mel brasileira passa a contar com uma ferramenta para o seu desenvolvimento. O Senado aprovou a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Meliponícolas de qualidade.

A ideia é ampliar o crédito para o setor, além de disponibilização de assistência técnicas aos produtores. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mel, como ressalta a senadora Soraya Thronicke, de Mato Grosso do Sul. Soraya - Nosso país tem um grande potencial para o crescimento do mercado de mel a ser explorado. Dados da Food and Agriculture Organization, a FAO, mostram que o Brasil era o décimo primeiro maior produtor de mel do mundo em 2017 com 41,5 mil toneladas ano.

Já em 2019 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção aumentou para 45,9 mil toneladas ano. Outro setor que teve sua política de desenvolvimento aprovada pelo Senado é o de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade.

O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou os valores movimentados pela área e afirmou que o Brasil não pode ficar de fora desse nicho. Amin – Pouca gente sabe que o mercado global de flores, a cifra, está estimado em cinquenta e cinco bilhões de dólares americanos e o enorme potencial de crescimento da participação brasileira neste mercado vai ser impulsionado.

Senadores também aprovaram o título de Capital Nacional da Agricultura Familiar ao Município de Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul. Os projetos seguem agora para sanção presidencial. Da Rádio Senado, Rodrigo Resende.