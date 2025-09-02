Acessibilidade

02 de Setembro de 2025

Política

STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados

Ex-presidente e sete réus respondem por suposta trama golpista para reverter eleições de 2022

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 14:43

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados acusados de participar de uma articulação golpista para tentar anular o resultado das eleições de 2022.

O julgamento foi iniciado pela manhã, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o relatório do processo. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus.

Após a suspensão para o almoço, a sessão foi retomada com as sustentações orais das defesas, que terão até uma hora cada para apresentar seus argumentos. A primeira manifestação será da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é delator e também réu.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do DF

Augusto Heleno – ex-ministro do GSI

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto – ex-ministro e candidato a vice em 2022

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O STF reservou oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A expectativa é que a votação, que definirá a condenação ou absolvição, ocorra nas próximas sessões. As penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

