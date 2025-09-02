STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O julgamento foi iniciado pela manhã, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o relatório do processo. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados acusados de participar de uma articulação golpista para tentar anular o resultado das eleições de 2022.

Após a suspensão para o almoço, a sessão foi retomada com as sustentações orais das defesas, que terão até uma hora cada para apresentar seus argumentos. A primeira manifestação será da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é delator e também réu.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do DF

Augusto Heleno – ex-ministro do GSI

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto – ex-ministro e candidato a vice em 2022

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O STF reservou oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A expectativa é que a votação, que definirá a condenação ou absolvição, ocorra nas próximas sessões. As penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados acusados de participar de uma articulação golpista para tentar anular o resultado das eleições de 2022.

O julgamento foi iniciado pela manhã, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o relatório do processo. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus.

Após a suspensão para o almoço, a sessão foi retomada com as sustentações orais das defesas, que terão até uma hora cada para apresentar seus argumentos. A primeira manifestação será da defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é delator e também réu.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do DF

Augusto Heleno – ex-ministro do GSI

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

Walter Braga Netto – ex-ministro e candidato a vice em 2022

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O STF reservou oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A expectativa é que a votação, que definirá a condenação ou absolvição, ocorra nas próximas sessões. As penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!