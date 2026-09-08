STF tem maioria para manter afastamento do diretor-geral da PF

Três ministros votaram para manter decisão de André Mendonça; análise foi interrompida após pedido de vista de Gilmar Mendes
Segunda Turma do STF formou maioria para manter a decisão do ministro André Mendonça / Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria, nesta terça-feira (08), para manter a decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues.
De acordo com informações da Agência Brasil, os ministros Luiz Fux e Nunes Marques anteciparam os votos durante a sessão e, junto com Mendonça, formaram maioria de três votos entre os cinco integrantes da Segunda Turma. O julgamento, porém, ainda não foi concluído.
A análise foi interrompida após o ministro Gilmar Mendes apresentar um pedido de vista logo no início da sessão extraordinária, realizada a partir das 10h (de Brasília). Com isso, a liminar de Mendonça, que determinou o afastamento de Rodrigues, continua válida enquanto o julgamento não for encerrado.
Além do diretor-geral da PF, a decisão de Mendonça também havia determinado o afastamento do delegado Leandro Almada, diretor de Inteligência da corporação. A medida foi tomada após pedido apresentado pelo partido Novo.
Mendonça justificou o afastamento alegando ter sido alvo de monitoramento ilegal durante o mês de agosto. Segundo a decisão, teriam sido produzidos pelo menos seis relatórios de inteligência mantidos de forma oculta. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também teria sido monitorado.
A existência dos documentos veio à tona depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tornou público um dos relatórios. Na ocasião, Moraes afirmou que o conteúdo indicaria possíveis abusos de autoridade cometidos por Mendonça na condução, como relator, de investigações relacionadas à Operação Compliance Zero.
A investigação apura suspeitas de corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias envolvendo o Banco Master e seu antigo proprietário, Daniel Vorcaro.
Conforme informações da Agência Brasil, a divulgação do relatório ocorreu depois de Mendonça tornar públicas mensagens recuperadas do celular apreendido de Vorcaro. Segundo a PF, parte dessas mensagens teria sido enviada a Moraes.
O conteúdo divulgado aponta uma relação de proximidade entre o ex-banqueiro e o ministro. Em uma das mensagens, Vorcaro aparenta indicar que Moraes teria recebido e editado um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes.
Em outra conversa, o ex-banqueiro aparenta procurar Moraes em busca de informações sobre uma possível operação da PF para prendê-lo. O ministro, por sua vez, nega ter mantido contato com Vorcaro.
Eleições 2026
Autor de leis voltadas à inclusão e responsável por mais de 1.600 pedidos à Prefeitura, candidato do PSDB diz que o trabalho em Campo Grande o credencia para representar o interior
Saúde
Chegada está prevista para o dia 25 de setembro; iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e o Governo Federal
07 de Setembro
Farmácia Municipal e Posto de Saúde da Estevão atendem nesta segunda-feira; horários são diferentes para cada unidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS