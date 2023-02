Superintendente do Ministério da Saúde de MS é exonerada

Raquel é servidora Pública Federal do Quadro Permanente do Ministério da Saúde / Bruno Rezende, Segov

A superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, Silvia Raquel Bambokian, foi exonerada do cargo.

Ela é Bacharel em Ciências Contábeis pela Fucmt (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso), especialista em “Gestão Pública e do Terceiro Setor” pela Faculdade de Campo Grande/FIC-UNAES, especialista em “Políticas Públicas e Gestão Estratégica em Saúde Pública” pela Escola de Saúde Pública Drº Jorge David Nasser/UFMS.

Exercendo cargos e funções técnicas na Estrutura Regional no Estado de Mato Grosso do Sul, subordinada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde/SE/MS, com subordinação técnica ao Fundo Nacional de Saúde no período de 1999/2018.

Bambokian permaneceu no cargo de 16 de abril de 2018 até o momento.