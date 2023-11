TCE-MS apoia rifa solidária do Hospital de Câncer Alfredo Abrão

Conselheiro Jerson Domingos visitou hospital / Foto: Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta terça-feira (31), a visita do presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, Amilcar Silva Júnior, que esteve acompanhado dos conselheiros curador, Marcelino Duarte e Álvaro Scriptore Filho.

Na visita, Amilcar Silva explicou ao presidente Jerson Domingos, que a instituição ganhou a doação de um Trator John Deere-Zero Km, e que está sendo rifado para que todo o valor arrecadado seja revertido para atender os pacientes em tratamento oncológico.

“Referência nos tratamentos oncológicos, com atendimentos pelo SUS no Estado, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, realiza cerca de 350 atendimentos diários, com um custo mensal em medicamentos para tratamentos oncológicos que ultrapassa o valor de R$ 700 mil reais mensais, um valor elevado para atender a população”, pontuou Amilcar destacando que o hospital realiza um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos, atendendo a toda a população de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

Sensível à causa, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, declarou apoio à iniciativa do Hospital Alfredo Abrão. “Amanhã (1º), vamos iniciar o Novembro Azul, e com isso, já vamos aproveitar o ensejo e inserir o Hospital em nossa campanha para ajudarmos na rifa do trator e, por sua vez, o hospital também já disponibilizou a parceria oferecendo atendimentos e exames de PSA aos nossos servidores que necessitarem”.

Rifa Solidária

Os números da rifa poderão adquiridos pelo site: www.ajudeohc.com.br. Para participar basta escolher um número, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e participar do sorteio do Trator John Deere, modelo 5080E, zero quilômetro, avaliado em R$ 230.000,00.

Podem concorrer ao prêmio qualquer pessoa física, maior de 18 anos, com CPF válido, residente e domiciliada em qualquer Estado brasileiro. O ganhador será definido por meio do sorteio da Loteria Federal do dia 27/12/2023, conforme Certificado de Autorização SER/ME nº01.029449/2023.