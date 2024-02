TCE-MS participa da abertura do ano legislativo da Alems

Na manhã desta segunda-feira (5), o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira participou da abertura dos trabalhos do novo ano legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na solenidade que reuniu autoridades dos Poderes do Estado, o conselheiro representou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos.

A sessão solene seguiu o rito estabelecido pelo Regimento Interno da Casa de Leis. O governador Eduardo Riedel (PSDB), passou em revista à tropa formada pela Polícia Militar. Na sequência, o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, foi realizado com a presença dos deputados estaduais, servidores, e de representantes de diversos Poderes e instituições.

Já no plenário, o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, declarou o fim do recesso parlamentar e o início da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. Ele destacou a importância da presença das autoridades e a manutenção da relação harmoniosa que todos devem manter em prol dos avanços no Estado.

“Em 2023 superamos com responsabilidade os desafios, e em 2024, continuaremos unidos, seguros de que faremos a diferença. Juntos, reafirmamos nosso compromisso de cooperação, buscando o desenvolvimento e conquistas significativas para o nosso Estado juntamente com os poderes aqui representados. Estamos confiantes em nosso trabalho por Mato Grosso do Sul”, discursou Claro.

Ao fim da solenidade, Gerson Claro solicitou aos parlamentares a indicação das lideranças e membros das Comissões Técnicas.

*As informações são da assessoria de imprensa do TCE/MS.