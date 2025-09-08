Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 16:28

Buscar

Últimas notícias
X
OTJ

TCE-MS publica orientação técnica sobre elaboração do Plano Plurianual

Documento destaca importância do planejamento por resultados e reforça papel pedagógico do Tribunal de Contas

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 16:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) divulgou a Orientação Técnica aos Jurisdicionados (OTJ) nº 02/2025, voltada ao orçamento público e com foco na elaboração do Plano Plurianual (PPA). O documento tem caráter pedagógico e busca apoiar gestores municipais no planejamento de políticas públicas mais eficientes, participativas e alinhadas às demandas da sociedade.

A medida reforça a postura orientativa da Corte de Contas, que prioriza a cooperação e a prevenção em vez de medidas punitivas. O objetivo é fortalecer a boa governança, ampliar a transparência e garantir mais efetividade às ações governamentais em Mato Grosso do Sul.

Leia Também

• TCE-MS suspende licitação de R$ 94 milhões da Agepen

• TCE-MS reforça defesa da Primeira Infância em audiência pública

• Defensoria pede que TCE preveja cotas para negros e indígenas em concursos

Planejamento e resultados

De forma prática e acessível, a OTJ apresenta os elementos essenciais para a construção do PPA. Entre os pontos de destaque, está a importância de utilizar dados confiáveis e atualizados na identificação de problemas e demandas locais, transformando-os em programas, metas e ações de impacto direto na vida da população.

O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental, com vigência de quatro anos, e deve estar articulado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Segundo a OTJ, o orçamento público precisa ser construído com foco em resultados, a partir de objetivos claros, metas físicas e financeiras definidas e ações voltadas às prioridades sociais.

O documento também orienta que o PPA descreva o problema a ser enfrentado, o resultado esperado e as estratégias para sua solução, o que permite maior transparência e acompanhamento pela sociedade e órgãos de controle.

Capacitação e ferramentas digitais

O lançamento da OTJ nº 02/2025 foi acompanhado por ações de capacitação. A oficina “Orientações para Elaboração do Plano Plurianual – PPA”, realizada em março, já ultrapassou 2 mil visualizações no YouTube. Em agosto, o curso “Atendimento Assistido na Elaboração do PPA” também registrou ampla participação de gestores municipais.

Outro recurso de apoio é o sistema e-Sfinge, que automatiza etapas do processo orçamentário, simplificando procedimentos e aumentando a eficiência da gestão pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Agenda

Riedel palestra no Rio de Janeiro em evento sobre agenda global

Política

ALEMS vai homenagear destaques do cooperativismo

Política

Racismo estrutural e necessidade de renda dificultam conclusão da educação básica no Brasil

Levantamento investigou evasão no ensino regular

Proibição

Projeto de lei quer proibir comercialização de arsênio em Mato Grosso do Sul

Publicidade

Agenda

Riedel participa de agenda na PMMS e entrega de ambulâncias

ÚLTIMAS

Programa

HRMS abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

Setembro Amarelo

Em 2025, 80 adolescentes e jovens cometeram suicídio em MS

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo