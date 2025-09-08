TCE-MS publica orientação técnica sobre elaboração do Plano Plurianual

Documento destaca importância do planejamento por resultados e reforça papel pedagógico do Tribunal de Contas
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) divulgou a Orientação Técnica aos Jurisdicionados (OTJ) nº 02/2025, voltada ao orçamento público e com foco na elaboração do Plano Plurianual (PPA). O documento tem caráter pedagógico e busca apoiar gestores municipais no planejamento de políticas públicas mais eficientes, participativas e alinhadas às demandas da sociedade.
A medida reforça a postura orientativa da Corte de Contas, que prioriza a cooperação e a prevenção em vez de medidas punitivas. O objetivo é fortalecer a boa governança, ampliar a transparência e garantir mais efetividade às ações governamentais em Mato Grosso do Sul.
Planejamento e resultados
De forma prática e acessível, a OTJ apresenta os elementos essenciais para a construção do PPA. Entre os pontos de destaque, está a importância de utilizar dados confiáveis e atualizados na identificação de problemas e demandas locais, transformando-os em programas, metas e ações de impacto direto na vida da população.
O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental, com vigência de quatro anos, e deve estar articulado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Segundo a OTJ, o orçamento público precisa ser construído com foco em resultados, a partir de objetivos claros, metas físicas e financeiras definidas e ações voltadas às prioridades sociais.
O documento também orienta que o PPA descreva o problema a ser enfrentado, o resultado esperado e as estratégias para sua solução, o que permite maior transparência e acompanhamento pela sociedade e órgãos de controle.
Capacitação e ferramentas digitais
O lançamento da OTJ nº 02/2025 foi acompanhado por ações de capacitação. A oficina “Orientações para Elaboração do Plano Plurianual – PPA”, realizada em março, já ultrapassou 2 mil visualizações no YouTube. Em agosto, o curso “Atendimento Assistido na Elaboração do PPA” também registrou ampla participação de gestores municipais.
Outro recurso de apoio é o sistema e-Sfinge, que automatiza etapas do processo orçamentário, simplificando procedimentos e aumentando a eficiência da gestão pública.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Levantamento investigou evasão no ensino regular
Programa
As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social
Setembro Amarelo
Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS