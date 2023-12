TCE-MS recebe visita do presidente da Câmara de Sidrolândia

Reunião no gabinete do tribunal / Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta quarta-feira, 6, a visita institucional do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sidrolândia, Otacir Pereira Figueiredo, conhecido como Gringo, que esteve acompanhado de sua equipe e de representantes da Aldeia Tereré.

Em seu segundo mandato, Gringo é o primeiro indígena nato eleito vereador no município, e trouxe na pauta da visita o pedido de apoio do presidente Jerson Domingos para o projeto da construção de um Centro Educacional Infantil de Língua Terena na Aldeia Tereré, em Sidrolândia.

“Como sabemos do olhar atencioso que o presidente Jerson Domingos está tendo com a primeira infância e com a educação infantil viemos mostrar o nosso projeto para ele. Um projeto que vai fortalecer a nossa identidade indígena, com a criação da primeira creche indígena em nossa aldeia. Viemos pedir o apoio do conselheiro junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa, e dos deputados estaduais para com esse nosso projeto, porque sabemos do bom relacionamento que ele tem com os demais poderes do Estado”, explicou Gringo.

Como defensor pela garantia dos direitos da primeira infância, o presidente do TCE-MS destaca que “investir na educação é investir nas crianças”. Na reunião, o conselheiro Jerson Domingos pontuou sobre a necessidade de investimentos, principalmente, no atendimento às crianças indígenas do Estado.

“A proposta do Comitê Intersetorial do Programa da Primeira Infância do Tribunal de Contas, tem representantes do TCE, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Assomasul, e temos atuado para que os recursos sejam destinados a atender todas as aldeias do Mato Grosso do Sul. Eu acho mais do que justo investirmos naquilo que será o futuro de Mato Grosso do Sul, as nossas crianças”, ressaltou o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos.

“Agradecemos ao presidente Jerson Domingos por ter nos recebido, por toda a atenção e por esse olhar para com a educação infantil de nosso Estado”, concluiu o presidente da Câmara de Sidrolândia.