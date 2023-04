Telegram está suspenso no Brasil por medida judicial

O Aplicativo está com ordem de suspensão publicada pela Justiça Federal do Espírito Santo / O Pantaneiro

O Aplicativo de Mensagens Telegram está com ordem de suspensão publicada pela Justiça Federal do Espírito Santo, e deve ser removido das lojas App Store e Google Play Store, desde a última quarta-feira, 26. A decisão foi emitida pelo órgão a pedido da Polícia Federal, após o mensageiro não entregar à PF (Polícia Federal), todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no aplicativo.

Conforme publicação feita pelo jornal O Globo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia manifestado que o Ministério abriria processo administrativo contra o Telegram, quando o aplicativo não informou as medidas adotadas para conter grupos extremistas na plataforma. Até o momento o aplicativo não se manifestou sobre o bloqueio.

Enquanto não fornecer as informações solicitadas pela corporação, a plataforma será multada em 1 milhão de reais por dia

De acordo com o documento oficial da PF, esses grupos estariam realizando "possível corrupção" de menores de idade, induzindo-os a compartilhar e praticar atos antissemitas e racistas.

Após a intervenção do judiciário na última sexta-feira 21, a plataforma ofereceu parte dos dados, mas não incluíram os números de telefone dos integrantes do grupo, conforme a demanda da corporação.

Em coletiva à imprensa, o ministro da Justiça Flávio Dino, explicou a medida, “Exatamente porque agrupamentos lá (no Telegram) denominados movimento antissemita atuando nessas redes que nós sabemos que isso está na base da violência contra a nossas crianças, os nossos adolescentes”, afirmou Dino.

A medida judicial vai notificar as operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro, Tim e Oi para suspenderem o acesso ao aplicativo. O Google e a Apple, responsáveis pelas lojas App Store (iPhone) e Play Store (Android), também foram orientadas.