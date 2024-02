Terceiro suspeito de roubo em Correios de Inocência é preso

Operação em conjunto / Divulgação

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 22, pelo roubo a uma agência dos Correios de Inocência. O terceiro suspeito estava em Água Clara.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu na madrugada, em atuação conjunta com a Polícia Federal. O crime foi praticado ontem, 21, por quatro indivíduos, com uso de arma de fogo. Dois foram capturados no mesmo dia pela Polícia Militar e apresentados para a Polícia Federal, que realizou o flagrante, por ter sido praticado contra uma instituição federal. Os outros dois fugiram para o município de Água Clara.

Diante disso, a Polícia Federal entrou em contato com as forças policiais de Água Clara, iniciando uma ação conjunta que resultou na prisão em flagrante. O quarto suspeito está foragido, já foi identificado e tem 21 anos.



Ainda durante a operação, duas mulheres foram presas por tráfico de drogas, onde o jovem estava escondido era um ponto de vendas de entorpecentes. Na residência das autoras foram apreendidos: uma balança de precisão, 300 g de maconha, 14 g de cocaína e R$ 328 divididos em 18 cédulas.