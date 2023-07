Tiago Botelho assume Superintendência do Patrimônio da União em MS

Divulgação

O advogado, professor e coordenador do curso de direito da UFGD, Tiago Botelho, que foi candidato ao senado pelo PT no MS, obtendo mais de 178 mil votos, será o novo superintendente do Patrimônio da União em MS.

O novo superintendente é Doutor e Mestre em Direito e atua na área de direito socioambiental e constitucional.

Questionado sobre a nomeação, Botelho afirmou que obteve outras propostas, mas que só se afastaria da universidade para exercer algo que pudesse contribuir efetivamente com o Mato Grosso do Sul.

"O convite para superintendente da SPU se deu primeiro por ser servidor federal, uma vez que o cargo exige vínculo com a União, bem como, por poder contribuir para o MS tecnicamente e politicamente junto ao governo do presidente Lula”.

Botelho terá como responsabilidade cuidar de todo o patrimônio do governo federal em MS. Seu vínculo com o presidente Lula será intenso.

“Diferente do Bolsonaro que queria privatizar tudo e vender bens importantes da União, nós vamos atuar potencializando e dialogando com o governador e os prefeitos de MS. Nossa gestão será de valorização do bem do povo. Para além de gerir o patrimônio da união, vamos elaborar e implementar política de destinação dos imóveis da união e apoiar políticas públicas que visem agilizar a regularização fundiária e potencializar o minha casa minha vida. A terra e a moradia devem ser direitos de todos”, afirmou.

Perguntado sobre quais devem ser suas primeiras medidas, Tiago afirmou que vai rodar o estado, identificar os bens da União, sentar com todas e todos que queiram contribuir com nossa gestão junto à SPU.

À imprensa Tiago Botelho disse estar muito feliz com o convite e animado por representar em Mato Grosso do Sul as bandeiras que o Governo Lula têm defendido. “Eu acredito no projeto de inclusão social, educacional, ambiental e econômica do presidente Lula”, afirmou.

Sustentou Botelho que atuará de forma democrática junto ao Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, à Secretaria de Gestão do Patrimônio da União e ao valoroso corpo técnico da SPU. “Juntos pensaremos com compromisso e responsabilidade as peculiaridades locais do MS, buscando diálogo com a população, movimentos sociais, gestores, prefeitos, parlamentares e órgãos públicos de quem certamente seremos parceiros. Política pública não se constrói sozinho, aposto na força do diálogo e do coletivo para fazer uma boa gestão”.

Por fim, Tiago Botelho agradeceu a confiança do presidente Lula, a bancada do PT Federal e Estadual de MS e o presidente estadual do PT Vladimir Ferreira, e o presidente municipal do PT João Carlos, pois seu nome teve unanimidade na indicação dentro do partido. “Agora é trabalhar muito e mostrar que é possível fazer diferente olhando para o povo”, afirmou.