Tiago Botelho retorna a Secretaria do Patrimônio da União em MS

Arquivo Pessoal

Tiago Botelho foi novamente nomeado como superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em Mato Grosso do Sul. Em sua nova posição, Botelho anunciou como prioridade o fortalecimento de ações voltadas para o interior do estado, destacando seu compromisso com a utilização eficaz dos imóveis da União nos municípios.



Natural do interior de MS, Botelho diz entender a importância de ações do governo federal nas cidades e reafirma sua missão de trabalhar mais intensamente para levar benefícios a essas regiões.



"Não quero nenhum imóvel do povo sem a real utilização", afirmou, enfatizando que a maior atenção será voltada para a construção de casas, hospitais, escolas, creches e também para a regularização fundiária.



Um de seus primeiros compromissos será se reunir com prefeitos e vereadores eleitos para discutir estratégias que potencializem o uso do patrimônio federal nos municípios. A colaboração com o Governo do Estado será fundamental para intensificar as entregas e atender às necessidades locais.

Botelho também destacou que, em dezembro, viajará a Brasília para alinhar as prioridades do estado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Esther.



Além disso, fez um convite público ao futuro prefeito de Dourados, Marçal Filho, para colaborar nas ações para o município, garantindo que a disputa política ficou para trás e agora é hora de trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento da cidade.

Em relação a Dourados, Botelho informou que existem imóveis do governo federal disponíveis em regiões estratégicas para a cidade e que o presidente Lula está comprometido com ações efetivas para a região.



"Infelizmente, no governo do Alan Guedes, não tivemos sucesso, mas acredito que, com o novo olhar, podemos avançar de forma significativa", concluiu o novo Superintendente da SPU/MS.