Tião Melo reivindica construção de pórtico no acesso à MS 442

Divulgação

O vereador Tião Melo apresentou durante Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Aquidauana na última terça-feira, 28, um oficio a ser encaminhado ao Secretário de Estado e Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho reivindicando o empenho no sentido de viabilizar a construção de um pórtico na BR 262 que dá acesso á MS 442, com a mensagem de “Boas Vindas” nos dois sentidos de chegada a entrada que dá acesso ao Distrito de Taunay e Aldeias.

Em sua justificativa o vereador Tião Melo enfatizou que a ideia é criar uma forma de recepção e saudação de Boas Vindas no principal acesso ao Distrito de Taunay. “O pórtico dará ênfase diferente para o Distrito e Aldeias da Nação Terena, ficando uma vista mais bonita, uma entrada que chama a atenção dos visitantes e dos motoristas que trafegam pelo local”.

Tião Melo entende que é preciso investir no apelo visual do Distrito, sendo um bom começo através do pórtico, além disso, a construção do pórtico é um fato importantíssimo, acima de tudo, porque mostra a importância das transformações realizadas na comunidade indígena do nosso município, contribuindo assim para a elevação da autoestima da população, pois a inovação realizada com inteligência e criatividade demonstram o amor que temos pela comunidade indígena da nossa cidade. “Na sessão apresentei uma arte com a sugestão e tenho grande a expectativa de que a reivindicação seja atendida tendo em vista ser de interesse público”, frisou o vereador Tião Melo.