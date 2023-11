Time recebe Moção por plantar a mesma quantidade de árvores com a de gols marcados

Divulgação

Moção de Congratulação foi entregue a dirigentes e atletas do Welynton Futebol Clube- W.F.C, pelo vereador Everton Romero, pelo feito do time na cidade de Aquidauana. No primeiro ano de fundação, foi idealizado pelo time o plantio de mudas de árvores, na mesma quantidade de gols marcados no ano.

A Sessão legislativa foi realizada na terça-feira (28) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana.

Na oportunidade, o vereador Everton Romero parabenizou o W.F.C por seu primeiro ano completado no dia 14 de novembro. "O time foi criado por Welynton Torresani Moura após a participação em competição promovida em um hospital em Aquidauana, onde ele trabalha".

Dois times foram montados, sendo um masculino e outro feminino, dando forma ao W.F.C. Nesse um ano de fundação já se somaram 50 partidas oficiais, sendo 24 partidas em campeonatos e 26 partidas em torneios, totalizando 83 gols, dois títulos e um vice.

Preocupados com a preservação do meio ambiente, a equipe decidiu comemorar seu primeiro ano do W.F.C, plantando mudas de árvores em Aquidauana. A ação terminou com o plantio de 83 mudas de ipês, mesma quantidade de gols marcados no ano. "Essas mudas foram doadas pelo Viveiro Municipal de Aquidauana, antes do vendaval que atingiu nossa cidade", frisou o vereador.

Através da moção, o parlamentar agradeceu aos atletas e dirigentes que transformaram o amor pelo esporte em movimento de ação ambiental.

Na moção o vereador cita todos os homenageados, sendo eles: Atletas - Adriano Arruda de Menezes, Caio Vinicius Tavares Dervalho, Daniel da Paixão Silva, Denner Willian Pires Blanco, Gabriel Arguelho Medeiros, Gustavo Delgado, Gustavo Gomes dos Santos, Helsias de Almeida Junior, James Willian Vieira, João Victor Pereira de Freitas, José Alexandre de Oliveira Dias, Kaio Henrique Monteiro Gonçalves, Luan César Tavares Dervalho, Lucas Felipe Soares, Maicon Valdez Vilalba, Matheus Cardoso Franco, Matheus Maidana Melo, Pedro da Costa Simão, Vinicius Martins da Rocha, Vitor Nogueira Mol e Wagner da Silva Garcia; Técnico: Pedro da Costa Simão e presidente -fundador Welynton Torresani Moura.

A Moção de Congratulação apresentada pelo vereador Everton Romero foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, sendo entregue em seguida aos homenageados pela dedicação e afetuoso esforço.

