TJMS quer reduzir quantidade de membros no Conselho Superior da Magistratura

Wagner Guimarães, Alems

Um projeto de lei que trata da composição do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça (TJMS), começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado, na segunda-feira (9).

A proposta modifica dispositivos da Lei nº 1.511, de 5 de julho de 1994 - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul.