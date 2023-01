TJMS retoma atividades segunda-feira e prazos seguem suspensos

O recesso judiciário começou no dia 20 de dezembro / Divulgação

O recesso judiciário começou no dia 20 de dezembro e terminou ontem (6).

A partir de 9 de janeiro de 2023, primeiro dia útil subsequente ao fim do recesso, haverá atendimento ao público e expediente externo normal nas comarcas do Estado e na Secretaria do Tribunal de Justiça, havendo o exercício, por magistrados e servidores, de suas atribuições regulares, ressalvadas férias individuais e feriados.