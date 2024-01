Trabalhos na Câmara de Vereadores serão retomados em 2 de fevereiro

Mesa diretora da Câmara de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

O ano de 2024 segue com o calendário passando e os dias correndo o mais rápido possível. O ano legislativo, que retorna no dia 2 de fevereiro, marca a volta das assembleias legislativas no Brasil e a Câmara Municipal de Aquidauana, está se preparando para retomar esses trabalhos muito em breve. Ao recomeçar, a casa de leis vai contar por mais um ano, com toda equipe de servidores e os 13 parlamentares que compõem o Poder Legislativo de Aquidauana.

Em 2023, as sessões foram cercadas de debates, projetos de leis, devoluções de duodécimos, que reforçam o orçamento do município, ajudando em obras da prefeitura, justas homenagens por meio de moções, além de diversas propostas apresentadas ao Executivo, visando o desenvolvimento do município, além do bem-estar de cada cidadão.

Pelo segundo ano consecutivo, a Casa de Leis terá a frente como seu presidente o vereador Nilson Pontim (MDB). Apesar das sessões ordinárias terem início em fevereiro, os trabalhos na casa de leis estão acontecendo desse o início do ano, como fala o presidente.

“A Câmara Municipal de Aquidauana retornou as atividades no dia 2 de janeiro em regime de escala nos gabinetes. Para esse ano, temos muitos projetos a serem analisados e votados e também, uma possível reforma no nosso prédio. Fechamos 2023, com chave de ouro, com a devolução de duodécimo na casa dos R$ 2,5 milhões e seguimos com o objetivo de alcançar os R$ 10 milhões em 4 anos. Como representantes do povo estamos trabalhando a disposição da comunidade aquidauanense no horário das 8h às 11h de segunda a sexta-feira”, destaca Pontim. Presidente da Câmara, vereador Nilson Pontim (MDB - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Todo o trabalho do Poder Legislativo em Aquidauana é realizado através das ações dos 13 vereadores que compõem o parlamento municipal que são eles:

vereador Nilson Pontim (MDB) presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL) vice-presidente da casa; Humberto Torres (PSDB) primeiro secretário; Chico Tavares (PT) segundo secretário da casa de leis; Professor Clériton Alvarenga (PP); Sargento Cruz (MDB); Marquinhos Taxista (PDT); Wezer Lucarelli (PSDB); Everton Romero (PSDB); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); Tião Melo (SOLIDARIEDADE); Valter Neves (PSD) e Anderson Meireles (MDB).

O projeto de reforma do prédio da Câmara Municipal de Aquidauana, segue com debates entre Executivo e Legislativo, bem como com a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras.

“Já temos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro para sanar os inúmeros problemas na estrutura do prédio. Com certeza teremos um 2024 de muito trabalho e de sonhos a realizar”, informou o Presidente.

O vereador Nilson Pontim destaca que mesmo com a reforma do prédio, a devolução do duodécimo permanecerá ao longo de todo ano de 2024, como forma de ajudar o Executivo a proporcionar desenvolvimento e melhorias ao município.