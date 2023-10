Travestis chegam peladas no capo de carro em hotel de Ponta Porã

Peladas, duas travestis fizeram um ‘auê’ ao chegarem em um hotel na cidade de Ponta Porã. Elas estavam no capo de um carro e a confusão teve direito a xingamento, agressões e ameaças pelo local na madrugada de sexta-feira (29).

De acordo com o segurança do hotel, um veículo Corsa entrou no estacionamento com duas travestis no capô do carro, pedindo socorro e alegando que estavam sendo agredidas pelo motorista. O segurança solicitou que elas se retirassem do local, quando teria sido agredido.

Em determinado momento, a situação acabou saindo totalmente de controle quando as travestis entraram no hotel, agredindo e ameaçando quem estava no estabelecimento. Durante a confusão, segundo as informações locais, elas causaram danos materiais ao local.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação. Porém, as autoras fugiram do local e estão sendo procuradas pelas autoridades policiais. As vítimas das agressões foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico.