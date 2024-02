TRE amplia atendimento antes do fechamento do cadastro eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de MS / Divulgação TRE-MS

O vice-presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), desembargador Carlos Eduardo Contar, publicou portaria no Diário da Justiça estabelecendo o plantão de atendimento dos cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor do Estado no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral.

Os eleitores poderão se dirigir até a unidade da Justiça Eleitoral mais próxima entre os dias 29 de abril e 8 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“No final de semana que antecede o fechamento do cadastro eleitoral, dias 04/05/2024 (sábado) e 05/05/2024 (domingo), excepcionalmente, os Cartórios Eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Eleitor estarão de plantão das 8h às