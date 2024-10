TRE-MS dá início à Cerimônia de Geração de Mídias para o 2º turno das eleições

Com a proximidade do 2º turno das eleições em Campo Grande, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) deu início, na manhã desta terça-feira (15), à Cerimônia de Geração de Mídias, procedimento que permite a gravação dos dados necessários para o funcionamento das urnas eletrônicas.

Os trabalhos estão sendo realizados no Depósito de Urnas (DEPUE/TRE-MS) e são presididos pelo juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS, Dr. Vitor Guibo. Para o pleito municipal, 2.278 urnas eletrônicas serão utilizadas.

Preparação das urnas

A partir desta quarta-feira (16), inicia-se a preparação das urnas com a inserção das novas mídias de resultado com os nomes dos candidatos aptos ao 2º turno. Em seguida, é realizada a lacração dos equipamentos. Conforme o cronograma, a preparação será realizada no Depósito de Urnas (DEPUE/TRE-MS) e Central de Atendimento ao Eleitor (CAE/TRE-MS) de Campo Grande, no Parque dos Poderes.

Todos os eventos são abertos ao público, à imprensa, aos partidos políticos, às federações, às coligações, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como a outras entidades fiscalizadoras interessadas em acompanhar os procedimentos.

*As informações são do site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul