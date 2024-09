TRE-MS dará início à Geração de Mídias nesta quarta-feira

Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) dará início, na próxima quarta-feira (18), às 13h, ao procedimento de geração das mídias que serão usadas para a preparação das urnas para as Eleições 2024. O evento, que é aberto ao público, terá lugar no prédio que abriga o Depósito de Urnas do TRE-MS, localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 184, Jardim Veraneio (em frente ao Fórum Eleitoral).

O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.

Os trabalhos serão presididos pelo Dr. Vitor Guibo, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS. Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), fiscais de partidos políticos e coligações.

Serão preparadas aproximadamente 20 mil mídias de votação e mídias de contingência, incluindo as mídias especiais. A previsão é que os trabalhos sigam até o dia 22 de setembro.

Geração de Mídias

Trata-se de uma cerimônia pública onde há a gravação dos dados necessários nas mídias para o funcionamento das urnas eletrônicas nas eleições. Os trabalhos são realizados em três formatos:

Mídia de carga: contém as informações necessárias para a preparação da urna eletrônica, como o número da seção eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista dos candidatos que concorrerão às eleições;

Mídia de votação: é preparada para armazenar os votos da seção eleitoral durante a votação;

Mídia de resultado de votação: é preparada para gravar o resultado da seção eleitoral no encerramento da votação, que será enviado para a totalização.