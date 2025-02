TRE-MS define data para eleição suplementar de Paranhos

Divulgação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador Carlos Eduardo Contar, assinou na tarde desta sexta-feira (21) a Resolução nº 853, que definiu o próximo dia 6 de abril como data da eleição suplementar no município de Paranhos (1ª ZE), para escolha dos novos prefeito e vice-prefeito do município.

A nova eleição ocorrerá em razão da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acompanhou o entendimento do juiz eleitoral da 1ª ZE, Dr. Diogo de Freitas, que impugnou a candidatura do prefeito eleito Heliomar Klabunde (MDB), devido a irregularidades nas contas da gestão anterior.

Atualmente quem exerce o cargo de prefeito em Paranhos, de forma interina, é o presidente da Câmara de Vereadores do município.

Confira as principais datas do calendário para a Eleição Suplementar de Paranhos:

a) 26/02 a 06/03: convenções partidárias (total 9 dias);

b) 10/03: último dia para registro das candidaturas;

c) 11/03 a 05/04: início e término da propaganda em geral, salvo rádio e tv (total 26 dias);

d) 15/03 a 03/04: início e término da propaganda no rádio e tv (total 21 dias);

e) 06/04: dia da eleição;

f) 11/04: último dia para entrega da prestação de contas;

g) 26/04: último dia para o julgamento das contas;

h) 29/04: último dia para a diplomação dos eleitos;

i) 01/05: último dia para a posse dos eleitos.

Das convenções até a eleição: 40 dias

Das convenções até a diplomação: 65 dias