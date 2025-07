TRE-MS atende pessoas com deficiência nos dias 23 e 24 de julho

Fernando Antunes/Campo Grande News

Nos dias 23 e 24 de julho de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), realizará um atendimento especial no Centro Integrado de Justiça (CIJUS), localizado na Rua Sete de Setembro, 174, no Centro de Campo Grande. A ação será realizada no período das 12h às 18h e terá como foco principal garantir prioridade no atendimento a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa tem como objetivo promover inclusão, acessibilidade e mais comodidade no acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, assegurando que todos os cidadãos possam exercer seus direitos de forma igualitária e respeitosa. Durante o atendimento, estarão disponíveis serviços como a emissão do primeiro título de eleitor, revisão de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral, entre outros.