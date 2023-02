TRE-MS julga ação que pode tirar mandato de Rafael Tavares nesta segunda-feira

A ação é relatada pelo presidente da corte, desembargador Julizar Barbosa Trindade / Wagner Guimarães/Alems

O União Brasil alega que o PRTB não cumpriu a cota de gênero. Duas candidatas tiveram os registros indeferidos e não foram substituídas. Assim, pede a cassação da chapa e do diploma e mandato de Tavares.

A defesa do parlamentar eleito rebateu a acusação e a Procuradoria Regional Eleitoral do MPF (Ministério Público Federal) se manifestou contra o pedido do União.

Tanto Tavares como o advogado Rhiad Abdulahad, que é filiado ao partido e primeiro suplente da legenda, já apresentaram as alegações finais.

A ação é relatada pelo presidente da corte, desembargador Julizar Barbosa Trindade.

No ano apssado, Trindade negou tutela de urgência para suspender a diplomação do deputado, por entender que não havia risco para o resultado do processo.

Caso o TRE acolha o pedido do União, haverá recontagem de votos. Há a possibilidade do ex-deputado estadual Paulo Duarte (PSB) retornar à Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul).



Presidente estadual do PRTB, o ex-deputado estadual Capitão Contar informou em nota que a ação não tem fundamento e que o MPF já se manifestou contra a cassação do mandato do parlamentar.

“O mandato é legítimo. A chapa do PRTB-MS cumpriu todos os requisitos. O processo eleitoral foi respeitado, os candidatos se dedicaram muito para conquistar seus votos e o deputado estadual Rafael Tavares foi eleito democraticamente. A ação movida contra o PRTB-MS não tem fundamento, inclusive a Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal já se posicionou contra a cassação. Confiamos na Justiça, confiamos no trabalho ético e transparente que fizemos e temos certeza de que os votos sul-mato-grossenses serão respeitados”, declarou.

Já Tavares criticou Duarte nas redes sociais, além de relembrar ações que tentaram barrar sua chegada à Alems.