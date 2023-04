Trecho entre Bela Vista e Caracol, MS-384 recebe recomendação de recapeamento

Presidente da Assembleia Legislativa defende investimento em rodovias impactadas pela Rota Bioceânica / Foto: Luciana Nassar

Trechos da MS-384 alertam a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por risco de acidentes causado por buracos na via. O deputado Gerson Claro, Casa de Leis, está reivindicando da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos) a inclusão do recapeamento entre os municípios de Bela Vista e Caracol, como prioridade no planejamento de obras ainda neste ano.

Segundo o parlamentar, o trecho de 62 km está em situação precária, como passou por vários tapa buraco, a alternativa é a aplicação de uma nova capa asfáltica, solução já adotada no 67 km da mesma rodovia, entre Antônio João e Bela Vista.

“Com a implantação do Corredor Bioceânico, que reduzirá em até 8 mil km as exportações pelo Oceano Pacífico, a MS-384, que se conecta com Ponta Porã pela MS-164 e liga Antonio João, passando por Bela Vista e Caracol e a BR-267 e daí se chega a Porto Murtinho, será uma rodovia estratégica na logística de exportação de toda a região”, explica o deputado.

Com o avanço da construção da ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, será necessária uma articulação com a bancada no Congresso Nacional para garantir investimentos na BR-267, que além de recapeamento, precisa receber obras de engenharia, como a abertura de terceira pista em alguns trechos e de acostamento em outros.

Grandes valetas e buracos ainda superficiais se estendem por todo o trecho, exigindo muita atenção dos motoristas em uma rodovia sem acostamento. Ao desviar dos buracos, as caretas transitam na contramão, aumentando os riscos de acidentes.

Também é necessário, segundo Claro, promover adequações na BR-060, acesso à rota para quem sai de Campo Grande, passa por Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes e Jardim. A solicitação do recapeamento do trecho Bela Vista/Caracol foi trazida ao presidente da Assembleia pelo vereador belavistense Diogo Murano.

