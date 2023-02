TJMS define nova composição dos órgãos julgadores; veja a lista completa

O Desembargador Dorival Renato Pavan pela Vice-Presidência / Divulgação/TJMS

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul está com nova administração desde o dia 1º de fevereiro.

De acordo com o TJMS, a mudança na composição da administração, significou também alteração no Órgão Especial, nas Câmaras e Seções.

Novas composições dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça de MS:



- Órgão Especial, com sessões realizadas às 14 horas, na 1ª e 3ª quarta-feira do mês



Des. João Maria Lós, Des. Divoncir Schreiner Maran, Des. Paschoal Carmello Leandro, Des. Julizar Barbosa Trindade, Des. Carlos Eduardo Contar, Des. Sérgio Fernandes Martins (Presidente), Des. Sideni Soncini Pimentel, Des. Dorival Renato Pavan (Vice-Presidente), Des. Fernando Mauro Moreira Marinho (Corregedor-Geral de Justiça), Des. Marcelo Câmara Rasslan (15/02/2021 a 15/02/2023), Des. Amaury da Silva Kuklinski (03/04/2022 a 03/04/2024), Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva (28/06/2022 a 28/06/2024), Des. Vilson Bertelli (18/10/2022 a 18/10/2024), Des. Odemilson Roberto Castro Fassa (18/10/2022 a 18/10/2024) e Des. Nélio Stábile (29/11/2022 a 29/11/2024).



- 1ª Seção Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 1ª segunda-feira do mês

Des. João Maria Lós, Des. Divoncir Schreiner Maran, Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa (Presidente), Des. Paulo Alberto de Oliveira, Juiz Substituto em 2º Grau Waldir Marques.



- 2ª Seção Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 2ª segunda-feira do mês



Des. Marco André Nogueira Hanson, Des. Marcelo Câmara Rasslan, Des. Nélio Stábile, Des. Alexandre Bastos, Des. Alexandre Lima Raslan (Presidente), e Juiz Substituto em 2º Grau Lúcio Raimundo da Silveira.



- 3ª Seção Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 3ª segunda-feira do mês



Des. Julizar Barbosa Trindade, Des. Eduardo Machado Rocha, Des. Amaury da Silva Kuklinski (Presidente), Des. Vilson Bertelli, Des. Geraldo de Almeida Santiago e Des. Ary Raghiant Neto.

- 4ª Seção Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 4ª segunda-feira do mês

Des. Sideni Soncini Pimentel, Des. Vladimir Abreu da Silva, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso (Presidente), Desª. Jaceguara Dantas da Silva e Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida.

- 1ª Câmara Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 1ª e 3ª terça-feira do mês



Des. João Maria Lós, Des. Divoncir Schreiner Maran, Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Des. Marcelo Câmara Rasslan e Juiz Substituto em 2º Grau Waldir Marques.

- 2ª Câmara Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 2ª e 4ª terça-feira do mês

Des. Julizar Barbosa Trindade, Des. Eduardo Machado Rocha, Des. Nélio Stábile (Presidente) e Des. Ary Raghiant Neto.



- 3ª Câmara Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na 2ª e 4ª quarta-feira do mês

Des. Marco André Nogueira Hanson, Des. Amaury da Silva Kuklinski, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa (Presidente), Des. Paulo Alberto de Oliveira e Juiz Substituto em 2º Grau Lúcio Raimundo da Silveira.

- 4ª Câmara Cível, com sessões realizadas às 14 horas, na terça-feira

Des. Sideni Soncini Pimentel, Des. Vladimir Abreu da Silva (Presidente), Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Des. Alexandre Bastos.

- Seção Especial Cível

Des. João Maria Lós, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Des. Marco André Nogueira Hanson, Des. Marcos José de Brito Rodrigues (Presidente), Des. Eduardo Machado Rocha, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Des. Alexandre Bastos, Des. Alexandre Lima Raslan e Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida.

- 1ª Seção Criminal, com sessões realizadas às 14 horas, na 4ª quarta-feira do mês

Des. Paschoal Carmello Leandro, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Des. Luiz Cláudio Bonassini da Silva, Des. José Alé Ahmad Netto, Des. Emerson Cafure e Des. Zaloar Murat Martins de Souza (Presidente).

- 2ª Seção Criminal, com sessões realizadas às 14 horas, na 2ª quarta-feira do mês

Des. Carlos Eduardo Contar, Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques (Presidente), Des. Jairo Roberto de Quadros, Des. Jonas Hass Silva Júnior, Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz e Desª. Elizabete Anache.

- 1ª Câmara Criminal, com sessões realizadas às 14 horas, na 1ª e 3ª quinta-feira do mês

Des. Paschoal Carmello Leandro, Des. Jonas Hass Silva Júnior, Des. Emerson Cafure (Presidente) e Desª. Elizabete Anache.



- 2ª Câmara Criminal, com sessões realizadas às 14h30, na terça-feira

Des. Carlos Eduardo Contar, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques e Des. José Ale Ahmad Netto (Presidente).

- 3ª Câmara Criminal, com sessões realizadas às 14 horas, na 2ª e última quintas-feira do mês

Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Des. Jairo Roberto de Quadros (Presidente), Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz e Des. Zaloar Murat Martins de Souza.

- Seção Especial Criminal

Des. Paschoal Carmello Leandro, Des. Carlos Eduardo Contar, Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques (Presidente), Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Des. José Ale Ahmad Netto, Des. Jairo Roberto de Quadros, Des. Jonas Hass Silva Júnior, Des. Emerson Cafure, Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Desª. Elizabete Anache e Des. Zaloar Murat Martins de Souza.