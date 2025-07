TSE abre inscrições para teste de urnas eletrônicas

Urna eletrônica / Antônio Augusto/TCE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) abriu as inscrições para o 8º Teste Público de Segurança das urnas eletrônicas, que acontecerá de 1º a 5 de dezembro de 2025.

A ação é para identificar falhas nos sistemas de votação, apuração e transmissão de dados, com o objetivo de reforçar a segurança e a transparência do processo eleitoral.

Assim, as inscrições para participantes vão até o dia 18 de julho. Podem se inscrever cidadãos maiores de 18 anos, representantes da sociedade civil, universidades e órgãos públicos.

Os selecionados atuarão como “investigadores”, testando os componentes das urnas, como o software de carga e votação, o sistema de apuração e o kit de transmissão de dados (JE-Connect).

O Teste Público de Segurança é realizado anualmente desde 2009 e tem sido uma ferramenta importante para garantir a confiabilidade das urnas eletrônicas, amplamente utilizadas no Brasil há 25 anos sem registros de fraudes.

Portanto, durante o evento, os participantes terão a oportunidade de tentar invadir o sistema ou identificar falhas com o objetivo de sugerir melhorias.

Ao final, o TSE convocará os investigadores para apresentarem os resultados do teste, destacando as correções feitas com base nas vulnerabilidades encontradas.

