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TSE autoriza tropas federais para reforçar segurança em cinco estados

Reforço das Forças Armadas será destinado a municípios de Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro; medida teve o aval dos governos estaduais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 17:00

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Forças Armadas serão mobilizadas para municípios de Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro / Fernando Frazão/Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou, nesta quinta-feira (27), o envio de tropas federais para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições de outubro em cinco estados.

As Forças Armadas serão mobilizadas para municípios de Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro. Até o momento, o TSE ainda não informou quais cidades serão atendidas nem o número de municípios que receberão o reforço.

A medida teve o aval dos governos estaduais e foi solicitada pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais). A requisição de tropas federais pode ocorrer quando a Justiça Eleitoral identifica que o efetivo policial disponível em determinado município não é suficiente para garantir a normalidade e a segurança do pleito.

A logística para o deslocamento e a atuação das tropas ficará sob responsabilidade do Ministério da Defesa.

Eleições

O primeiro turno das eleições está marcado para 04 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O segundo turno ocorrerá em 25 de outubro e poderá ser realizado nas disputas para presidente e governador. A nova votação será necessária quando nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderando os votos brancos e nulos.

Segundo o TSE, cerca de 158 milhões de eleitores estarão aptos a participar das eleições deste ano.

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