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Eleições 2026

TSE fará nova reunião com embaixadores para explicar urnas eletrônicas

Encontro será realizado em agosto e faz parte das ações de transparência do sistema eleitoral brasileiro

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 15:00

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O ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral / Luiz Roberto/TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizará, no próximo dia 17 de agosto, uma nova reunião com embaixadores, representantes diplomáticos e organismos internacionais para apresentar o funcionamento das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. As informações são da Agência Brasil.

O encontro ocorrerá na sede do tribunal, em Brasília, e será conduzido pelo presidente da Corte, ministro Kássio Nunes Marques, como parte das ações de transparência voltadas à comunidade internacional.

A iniciativa ocorre após declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que voltou a questionar, sem apresentar provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas durante encontro com representantes de outros países. Entre as alegações, afirmou que parte dos equipamentos utilizados no Brasil seria da empresa Smartmatic, ligada ao sistema eleitoral da Venezuela. O TSE voltou a desmentir a informação e reafirmou que a Smartmatic nunca forneceu urnas nem desenvolveu softwares para as eleições brasileiras.

Segundo o tribunal, os equipamentos foram projetados por servidores da Justiça Eleitoral e produzidos por empresas contratadas por meio de licitação pública.

Em nota, a Corte também informou que as eleições de outubro contarão com a presença de observadores internacionais de entidades como a União Europeia, OEA (Organização dos Estados Americanos), Parlasul, Carter Center, Uniore (União Interamericana de Organismos Eleitorais) e Rojae-CPLP (Rede de Observação Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que acompanharão o processo eleitoral no país.

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