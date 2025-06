Tuiuiú é declarada ave símbolo do Pantanal Sul-Mato-Grossense

Divulgação/ ALEMS

O Pantanal Sul-Mato-Grossense passa a contar com um símbolo: o tuiuiú (Jabiru mycteria). Por força da Lei Estadual 6.432 de 2025, o animal se torna a ave símbolo oficial do bioma, “em reconhecimento à sua relevância ecológica, cultural e turística para a região”.



A nova lei é de autoria do deputado Junior Mochi (MDB). “Instituir o tuiuiú reforça seu papel como emblema da biodiversidade e da cultura local, visando complementar e harmonizar o reconhecimento da ave no contexto regional, fortalecendo sua importância em ambos os estados que compartilham o bioma”, destacou o deputado Junior Mochi, quando justificou que a ave já é símbolo do Pantanal da região do estado de Mato Grosso.



Confira a lei na íntegra no Diário Oficial do Estado.

