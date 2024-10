TV ALEMS vai transmitir ao vivo apuração das Eleições Municipais

Divulgação

Pela primeira vez em sua história, a TV ALEMS, emissora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, realizará a cobertura completa da apuração das eleições municipais, trazendo em tempo real os números dos 79 municípios do estado. Além disso, a transmissão acompanhará as atualizações das principais capitais brasileiras, oferecendo uma visão ampla dos resultados eleitorais.

A cobertura inédita será conduzida pelos jornalistas Marithê Cogo e Thiago Frison com a participação do coordenador da TV ALEMS, Alessandro Perin, que trarão todas as informações em primeira mão, mantendo o público informado sobre o andamento da apuração. A TV ALEMS priorizará a agilidade na divulgação dos resultados, com uma análise da nova composição nas prefeituras e câmaras.

Os eleitores poderão acompanhar a transmissão pela TV aberta, no canal 7.2, disponível para Campo Grande e região, além do canal 9 na TV a cabo para Campo Grande e Dourados. Também será possível assistir online, pelo canal oficial da Assembleia Legislativa de MS no YouTube.

Essa apuração é um momento decisivo para o futuro das cidades, e a TV ALEMS, agora em canal aberto, garantirá pela primeira vez uma transmissão dinâmica para que os telespectadores tenham em mãos as informações mais relevantes no momento em que acontecem.