União Brasil tem nova crise no Mato Grosso do Sul

Depois do Rio de Janeiro, o União Brasil pode sofrer nova baixa, desta vez em Mato Grosso do Sul, onde a senadora Soraya Thronicke (União-MS) demonstra insatisfação em meio à guerra que trava pelo comando local do partido.

Conforme informações O Estado de São Paulo, há dez dias, Soraya chegou a dissolver a executiva estadual, antevendo uma derrota na eleição pelo comando do diretório local.

A senadora sofreu um revés por ordem da executiva nacional, que deu razão ao grupo de oposição, liderado pela ex-deputada Rose Modesto e do qual também faz parte o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

O desgosto levou Soraya a conversar com outras siglas, como o Podemos e o PSD – ela se reuniu com Gilberto Kassab na quarta, dia 12, em Brasília.

Ainda segundo o jornal, o desagrado de Soraya com o União começou na eleição, quando ela acusou o partido de não investir em sua candidatura presidencial. A possível derrota dela no diretório estadual e a sua eventual saída representam um baque para Luciano Bivar (União-PE), que a vê como aliada para seguir na presidência do partido. Eleição para o diretório nacional está prevista para o segundo semestre.